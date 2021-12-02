Четырех медработников в Ульяновске подозревают в выдаче фальшивых справок о вакцинации

УЛЬЯНОВСК, 2 декабря. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Ульяновской области возбудило уголовное дело в отношении четырех медицинских работников, которые подозреваются в изготовлении и выдаче фальшивых справок о вакцинации от коронавируса. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг ведомством.

"Следственными органами СК РФ по Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении четверых медицинских работников города Ульяновска, подозреваемых в совершении мошеннических действий, изготовлении и выдаче фальсифицированных справок о вакцинации от COVID-19, внесении ложных сведений в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения РФ (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 274.1, ч. 1 ст. 327 УК РФ)", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, в октябре группа медицинских работников Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени заслуженного врача России Е. М. Чучкалова организовали представление в территориальный фонд обязательного медицинского страхования региона ложных сведений о количестве граждан, прошедших диспансеризацию. Кроме того, медики внесли в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения Министерства здравоохранения РФ ложные сведения о вакцинации от коронавируса, а также организовали изготовление и выдачу справок, содержащих ложные сведения о сделанных прививках от коронавируса обратившимся к ним жителям региона.

Преступная деятельность была пресечена в результате совместных действий сотрудников регионального управления Следственного комитета России и оперативными подразделениями управления по борьбе с организованной преступностью Управления МВД. Следственные органы совместно с сотрудниками органов дознания провели обыски в медицинских учреждениях и по местам жительства подозреваемых, в ходе которых была изъята необходимая документация. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.