На Кубани и в Адыгее завершили восстановление электроснабжения после непогоды

КРАСНОДАР, 2 декабря. /ТАСС/. Специалисты "Россети Кубань" восстановили электроснабжение районов Краснодарского края и Адыгеи, пострадавших из-за сильного ветра, сообщает пресс-служба компании в четверг.

В ночь на среду на Кубани и в Адыгее был сильный ветер, оказались повреждены энергосети. По состоянию на вечер среды 90% работ были завершены. ГУ МЧС по Краснодарскому краю уточняло, что в регионе без электроснабжения остаются более 5,5 тыс. человек.

"Электроснабжение районов Кубани и Адыгеи, пострадавших от урагана, восстановлено. Энергоснабжение потребителей осуществляется по основным или резервным схемам, а также с помощью передвижных резервных источников электроснабжения. Специалисты продолжают работать по отдельным заявкам бытовых потребителей в распределительной сети 0,4 кВ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в работах были задействованы 283 бригады в количестве 915 человек и 339 единиц техники.

ГУ МЧС по Краснодарскому краю 1 декабря сообщало, что без электроэнергии находились 16 населенных пунктов в пяти муниципальных образованиях Краснодарского края (г. Анапа, г. Краснодар, г. Сочи, Гулькевичский и Северский районы). В зону отключений попали около 27 тыс. человек. В регионе действуют четыре экстренных предупреждения по формированию смерчей, волнению моря и лавиноопасности в Сочи, а также по сильным осадкам по всей территории региона. По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.