Тление торфа обнаружили в районе поселка под Екатеринбургом, где в октябре вводили ЧС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Тление торфа зафиксировано в районе поселка Старопышминска под Екатеринбургом, где в октябре из-за ситуации с торфяниками власти вводили режим ЧС. Угрозы населенному пункту нет, сообщили в четверг в департаменте лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу.

Сообщения о тлении торфяника под Екатеринбургом появились в октябре, когда город окутал смог. Жители жаловались на нулевую видимость и усилившийся запах гари. Специалисты выявили превышение примесей вредных веществ в воздухе в четырех микрорайонах города. Администрация города ввела режим чрезвычайной ситуации на территории района Солнечный из-за тления торфяников. В МЧС наиболее вероятной причиной возникновения пожаров называли поджог.

"В связи с тем, что в последние дни в Свердловской области установилась теплая погода и поверхностный снег во многих местах растаял, стало заметно тление торфа около Старопышминска", - сообщили в пресс-службе департамента, уточнив, что угрозы населенному пункту нет.

В департаменте отметили, что специалисты министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области следят за территорией, сотрудники Уральской авиабазы мониторят ситуацию с помощью квадрокоптеров. Березовское лесничество, региональное министерство природных ресурсов и экологии, Уральская авиабаза рассматривают варианты локализации и ликвидации данного пожара. "Есть несколько способов - в ближайшее время будет выбран самый эффективный из них", - уточнили в пресс-службе.