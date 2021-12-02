В Татарстане возбудили дела за финансовые махинации при ремонте железнодорожных объектов

КАЗАНЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовные дела в отношении ряда коммерческих фирм Татарстана и Горьковской дирекции пассажирских обустройств за финансовые махинации во время ремонта железнодорожного вокзала ст. Буа. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным СК, несколько коммерсантов и железнодорожников в 2019 году похитили более 600 000 рублей, принадлежащих железной дороге, путем завышения стоимости фактически ремонта железнодорожного вокзала ст. Буа и других объектов, с последующим подписанием фиктивных актов приемки выполненных работ и нелегитимным начислением оплаты по договорам на счета подрядных организаций.

"Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СКР возбужден ряд уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере")", - говорится в сообщении.

Уголовные дела возбуждены в отношении нескольких коммерческих фирм региона и Горьковской дирекции пассажирских обустройств - структурного подразделения Центральной дирекции пассажирских обустройств - филиала ОАО "РЖД" (ГДПО).

Ранее следствием был возбужден ряд аналогичных уголовных дел. Всего с использованием такой же преступной схемы на железной дороге было отремонтировано 38 железнодорожных станций. Проведение ненадлежащего ремонта железнодорожных объектов нарушало правила транспортной безопасности и подвергало опасности пассажиров.

Ведется следствие, выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного дела.