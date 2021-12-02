Ураган в Ялте сорвал крыши 40 зданий и повалил около 200 деревьев

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Крыши 40 зданий сорваны и 195 деревьев повалены в Ялте из-за ураганного ветра, бушевавшего в Крыму в первой половине недели, сообщила в четверг в своем Telegram-канале глава ялтинской администрации Янина Павленко.

"По Большой Ялте сорваны крыши с 40 зданий, повалено 195 деревьев, 90 уже распилили и убрали, остальные - в работе", - написала Павленко.

Она уточнила, что "над ликвидацией последствий сегодня работают 216 человек и 67 единиц техники".

"Все социальные объекты подключены к ресурсам обеспечения. Осталось возобновить электроснабжение по 22 адресам. Также в работе", - добавила глава администрации.

На Крым за неделю дважды обрушивался ураган. В понедельник пострадали 5 человек, в Ялте затонула яхта. В ночь на среду ветер сопровождался снегопадом, при этом обошлось без пострадавших. Оба раза в регионе происходили многочисленные отключения электроэнергии. По данным Минэнерго РФ, сейчас снабжение всех потребителей восстановлено.