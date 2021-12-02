В Рязанской области задержали двоих подозреваемых в фиктивной регистрации 130 мигрантов

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину и женщину, которые подозреваются в фиктивной регистрации в Рязанской области более 130 иностранцев. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По предварительным данным, злоумышленники занимались легализацией пребывания иностранных граждан на территории региона. С мая 2021 года по настоящее время они привлекли к противоправной деятельности более 20 собственников жилых помещений. С их помощью соучастники фиктивно поставили на учет по местам пребывания свыше 130 иностранцев", - сказала она.

Кроме того, по словам Волк, подозреваемые организовали изготовление и сбыт поддельных платежных квитанций и бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания. "В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России и сотрудниками Росгвардии по подозрению в совершении криминальных деяний задержали двоих уроженцев Средней Азии - мужчину и женщину", - добавила представитель МВД. Правоохранители в офисе, где проходили встречи с клиентами, и по местам жительства задержанных изъяты клише печати российского банка и две поддельные печати многофункционального центра, электронное оборудование для изготовления и печати платежных квитанций об оплате патента, а также иные миграционные документы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции"), фигурантам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей. В отношении задержанной женщины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, мужчина арестован.