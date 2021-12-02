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Дело бывшего вице-президента группы "ПИК" Александра Лефеля
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Бывший вице-президент ГК "ПИК" дал признательные показания по делу о мошенничестве

Как сообщил источник в правоохранительных органах, суд 6 декабря рассмотрит ходатайство следствия о смягчении Александру Лефелю меры пресечения
Александр Лефель Пресс-служба Тверского суда/ТАСС
Описание
Александр Лефель
© Пресс-служба Тверского суда/ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Тверской суд Москвы 6 декабря решит вопрос о смягчении меры пресечения с ареста на домашний арест в отношении бывшего вице-президента группы компаний "ПИК", ныне директора по развитию регионов ПАО "ГК "Самолет" Александра Лефеля. Как уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах, бизнесмен дал признательные показания в рамках уголовного дела о мошенничестве.

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"В ходе проведения следственных действий с обвиняемым Лефелем были получены признательные показания бизнесмена. Тверской суд 6 декабря рассмотрит ходатайство следствия о смягчении ему меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест", - сказал собеседник агентства. По его словам, в ближайшее время решится вопрос о заключении прокуратурой с Лефелем досудебного соглашения о сотрудничестве.

В суде ТАСС подтвердили, что заседание по изменению меры пресечения бизнесмену назначено на 6 декабря. Официальными комментариями органов следствия ТАСС пока не располагает. Защита отказалась комментировать информацию о признательных показаниях своего подзащитного.

Теги
РоссияДело бывшего вице-президента группы "ПИК" Александра Лефеля
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