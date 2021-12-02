Суд оставил под арестом бывшего спортивного директора ФК "Тамбов" по делу о мошенничестве

ТАМБОВ, 2 декабря. /ТАСС/. Тамбовский областной суд оставил без изменения решение об аресте до 23 января бывшего спортивного директора ФК "Тамбов" Павла Худякова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом ТАСС в четверг сообщила представитель суда Мария Романова.

"Решение об аресте Худякова оставлено в силе", - сказала она.

Накануне сторона защиты обжаловала решение суда о заключении Худякова под стражу. Адвокат настаивал на изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей, поскольку по состоянию здоровья Худяков не может находиться в СИЗО.

Худяков обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере"). Он был задержан сотрудниками полиции в Московской области 24 ноября, после чего доставлен в Тамбов. Ленинский районный суд 26 ноября арестовал Худякова на два месяца.

Павел Худяков с 2013 года занимал должность спортивного директора клуба "Тамбов", который при нем дебютировал в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2019/20 и занял 14-е место. В сентябре 2021 года задержали и арестовали бывшего гендиректора клуба Ольгу Коновалову. В отношении нее также возбудили уголовного дело по ч. 4. ст. 159 УК РФ из-за долгов по зарплате перед футболистами и сотрудниками.

В конце января 2021 года руководство клуба подало иск в Арбитражный суд о признании организации банкротом. В мае "Тамбов" фактически прекратил свое существование, уволив всех сотрудников. В октябре Арбитражный суд региона признал клуб банкротом.