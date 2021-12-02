Уголовное дело о порче сельхозземель возбудили в Саратовской области

ТАСС, 2 декабря. Загрязненный нитратами участок земли сельскохозяйственного назначения площадью около 6,7 гектара обнаружили в Саратовской области. По факту порчи земли возбудили уголовное дело, сообщается на сайте прокуратуры в четверг.

"В Саратовской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о загрязнении земли, повлекшем причинение ущерба в размере 60 млн рублей", - сказано в сообщении.

По данным надзорного ведомства, на участке земли незаконно складировали отходы животноводческого комплекса. Общая площадь загрязнения составила более 6,7 гектара. Исследование проб почвы показало высокую степень загрязнения плодородного слоя нитратами с превышением предельно допустимой концентрации в некоторых местах на 240%. Уголовное дело, как уточняется в сообщении, возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли).

"Расследование уголовного дела, а также вопросы устранения выявленных нарушений находятся на контроле прокуратуры", - отметили в ведомстве.