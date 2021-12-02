Путин заявил о необходимости и дальше держать ситуацию на шахте "Листвяжная" на контроле

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал и дальше держать на контроле ситуацию на шахте "Листвяжная".

"Ситуацию все мы должны держать на постоянном личном контроле и дальше", - сказал президент, открывая совещание о ситуации в угольной отрасли Кузбасса. Он попросил доложить о том, что уже было сделано и что еще необходимо сделать по линии правительства и региональных властей.

Глава государства поручил кабмину и региональным властям детально разобраться в каждом случае с семьями погибших и пострадавших при ЧП на шахте "Листвяжная", а не руководствоваться в этих вопросах бумажными инструкциями.

"Прошу правительство и местные власти внимательно относиться к каждому, кто столкнулся с бедой, родным и близким погибших и пострадавших, детально разобраться в каждом конкретном случае", - сказал он.

Путин отметил, что личные и семейные обстоятельства могут быть разными. "Хорошо об этом знаю по прежним трагическим событиям подобного рода. Здесь нельзя руководствоваться исключительно бумажными инструкциями", - указал Путин.

Президент считает, что нужно "жестко спрашивать по закону" за соблюдение техники безопасности и состояние оборудования на шахтах. Глава государства предупредил, что жизнь и здоровье шахтеров должны быть защищены, это является персональной ответственностью как предприятий, так и контрольно-надзорных органов.

"Нужно спрашивать по закону, жестко, так же, как и за соблюдение в шахтах, на всех объектах горнодобывающей отрасли правил техники безопасности, надлежащее состояние оборудования, индивидуальных средств спасения", - подчеркнул Путин.