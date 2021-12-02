Причиной взрыва вблизи железнодорожной станции в Мюнхене мог стать человеческий фактор

БЕРЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Человеческий фактор, скорее всего, стал причиной взрыва, произошедшего в среду на строительной площадке германского железнодорожного концерна Deutsche Bahn недалеко от железнодорожной станции Доннерсбергербрюке в Мюнхене (федеральная земля Бавария) на юге ФРГ. Об этом в четверг сообщило агентство DPA со ссылкой на местную полицию.

По его информации, детонация авиационной бомбы времен Второй мировой войны произошла по неосторожности во время проведения строительных работ. По данным прокуратуры Мюнхена, такое подозрение сохраняется.

В среду во время строительных работ в районе Доннерсбергербрюке недалеко от железнодорожной станции в Мюнхене произошел взрыв. Утверждалось, что причиной случившегося стала детонация авиационной бомбы времен Второй мировой войны. Во время бурения строители наткнулись на спрятанное в земле 250-килограммовое взрывное устройство.

В результате взрыва пострадали четыре человека - трое строителей и прохожий. Один из работников получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. Двое других были отпущены после амбулаторного лечения. Угрозы жизни пострадавших нет. На месте происшествия работали многочисленные пожарные машины и около 50 сотрудников аварийно-спасательных служб.