Следствие возбудило еще одно дело против главы филиала УКСа ХМАО в Нижневартовске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 декабря. /ТАСС/. Следствие возбудило еще одно уголовное дело в отношении директора филиала в Нижневартовске Управления капитального строительства Ханты-Мансийского автономного округа, который обвиняется в получении 35 млн рублей взятки на поставку оборудования для строящейся центральной больницы в Нижневартовске. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России в четверг.

Ранее в региональном следственном управлении СК России сообщили ТАСС, что в отношении директора филиала возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере".

"По указанному факту в отношении обвиняемого и 37-летнего посредника возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ "Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

На этапе расследования удалось установить, что с декабря 2020 года по июль 2021-го в Москве обвиняемый получил от представителя компании-поставщика оборудование для объекта "Центральная больница на 1 100 коек в Нижневартовске" 1,5 млн рублей. Деньги были получены в качестве взятки за содействие в выигрыше поставщиком конкурса и последующее лояльное отношение к выполнению условий контракта.

О больнице-долгострое в ХМАО

Как ранее сообщал ТАСС, возведение многопрофильной больницы в Нижневартовске идет более 10 лет. Первоначальная документация для строительства объекта готовилась еще в 2006 году, однако сроки запуска неоднократно откладывались из-за изменений технических регламентов. В 2017 году строительство было законсервировано из-за споров вокруг подрядчиков, позже работы возобновились, а в 2019 году ситуация была взята на контроль депутатами округа. Окончание работ запланировано на второй квартал 2022 года.

Ранее директор департамента строительства Югры Кирилл Мыскин сообщал ТАСС, что государственной программой "Сотрудничество" на многопрофильную больницу в Нижневартовске запланировано направить почти 18,5 млрд рублей в 2021 году. Из них 3,9 млрд пойдет на завершение строительства, а 14,6 - на закупку технологического оборудования. По его словам, в целом на строительство больницы с момента начала работ направлено более 9,1 млрд рублей.

О планах построить в Нижневартовске многопрофильную больницу на 1,1 тыс. коек ранее сообщала губернатор Югры Наталья Комарова. В 2010 году она отмечала, что решением правительства округа объект включен в целевую программу "Сотрудничество", реализующуюся с 2005 года между Тюменской областью, ХМАО и ЯНАО. Основной целью программы является дальнейшее социально-экономическое развитие Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской области, включая интеграционные процессы в экономике и социальной сфере.