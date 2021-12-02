Более 40 квартир выделят семьям погибших и пострадавшим при аварии на "Листвяжной"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Более 40 квартир выделят семьям погибших и пострадавшим при аварии на шахте "Листвяжная", в результате которой погиб 51 человек. Об этом сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

"Более 40 квартир будет выдано для [семей] погибших и пострадавших. Решаются сразу вопросы и обучения, и лечения. Я веду сам личный прием с каждым пострадавшим, уже за три дня 28 человек прошли через мой прием", - сказал он.

По словам губернатора, факт смерти 36 человек, тела которых еще не подняты горноспасателями на поверхность, был установлен через суд, чтобы их семьи могли без задержек получить все полагающиеся им выплаты.

"Выплаты сейчас производится. Было одно обстоятельство, задерживающее выплаты, в связи с тем, что у нас на 40 человек, находящихся под землей, не было справок о смерти. На сегодня решением судов установлен факт смерти 36 человек, четыре человека отказались подписывать заявления, хотят увидеть сначала своих близких", - сказал Цивилев.

