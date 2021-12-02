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ЧП на шахте "Листвяжная"
Обновлено 

Более 600 нарушений обнаружили при проверках на шахтах Кузбасса

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Совместная проверка прокуратуры, Ростехнадзора, полиции и региональных властей выявила более 600 нарушений на шахтах Кузбасса, после ЧП на "Листвяжной".

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Эти нарушения устраняются, сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор региона Сергей Цивилев.

"Сегодня по угольным шахтам мы имеем более 600 нарушений, но эти нарушения устраняются на месте. И нет ни одного нарушения, на основании которого можно было бы выписать предписание о приостановке работы шахты в связи с риском для работников шахты", - сказал Цивилев.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКемеровская областьЦивилев, Сергей ЕвгеньевичЧП на шахте "Листвяжная"
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