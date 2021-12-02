Более 600 нарушений обнаружили при проверках на шахтах Кузбасса

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Совместная проверка прокуратуры, Ростехнадзора, полиции и региональных властей выявила более 600 нарушений на шахтах Кузбасса, после ЧП на "Листвяжной".

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

Эти нарушения устраняются, сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор региона Сергей Цивилев.

"Сегодня по угольным шахтам мы имеем более 600 нарушений, но эти нарушения устраняются на месте. И нет ни одного нарушения, на основании которого можно было бы выписать предписание о приостановке работы шахты в связи с риском для работников шахты", - сказал Цивилев.