Министерство по делам молодежи Татарстана уличили в махинации с закупками

КАЗАНЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Министерство по делам молодежи Татарстана уличили в махинации при закупке палаток для проведения ежегодного форума, их стоимость завысили более чем на 2 млн рублей. Об этом во время пресс-конференции рассказал главный советник управления президента республики по вопросам антикоррупционной политики Руслан Никонов.

"Нами было изучено одно из направлений деятельности министерства по делам молодежи, а именно их взаимоотношения с фондом "Сэлэт". У нас есть известный молодежный образовательный форум "Сэлэт". <...> Когда мы вышли и посмотрели закупку именно этих палаток, было установлено, что фактическая стоимость палаток завышена на 2,38 млн рублей", - сказал Никонов.

По его словам, подрядчик фонда предоставил палатки одной модели стоимостью 119 тыс. рублей, но по факту выяснилось, что на месте установили другие палатки, по 85 тыс. рублей. Таким образом, подрядчик приобрел их за 5,9 млн рублей, а поставил в фонд за 8,3 млн рублей. "Вывод неэффективного использования бюджетных средств на сумму 2,38 млн рублей на лицо", - сообщил Никонов.

В пресс-службе фонда "Сэлэт" ответили ТАСС, что в рамках организации форума в 2021 году фонду поставили палатки, модель которых не соответствовала указанной в документации ("Арсенал-30" вместо "М-30"). В связи с невозможностью оперативной замены палаток в короткие сроки и в целях организации запланированных смен форума временно использовались поставленные палатки.

В Татарстане ежегодно проводится палаточный молодежный образовательный форум "Сэлэт", принадлежащий одноименному фонду региона, его курирует Министерство по делам молодежи республики. Деятельность фонда полностью финансируется за счет бюджета республики, ежегодно на его нужды выделяется порядка 150 млн рублей, сообщил Никонов.