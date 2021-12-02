ГП передает в суд дело эксперта, скрывшего следы убийства замглавы департамента культуры

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу судебно-медицинского эксперта Александра Пенцакова, скрывшего следы убийства замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина в Ялте. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Генпрокуртуры РФ.

"В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра Пенцакова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), ч. 2 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог). Уголовное дело будет направлено в Ялтинский городской суд Республики Крым для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Как полагает следствие, в апреле 2020 года Пенцаков ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности при экспертизе тела заместителя руководителя департамента культуры Москвы, обнаруженного на съемной квартире в Ялте. "В ходе ее проведения эксперт не выявил имевшиеся на теле повреждения, свидетельствующие об убийстве, и необоснованно сообщил сотрудникам правоохранительных органов о наступлении смерти в результате самоубийства", - отметили в Генпрокуратуре.

После этого Пенцаков составил заключение, в которое внес заведомо ложные сведения о выполнении необходимых исследований. При проведении дополнительной экспертизы Пенцаков составил заключение, отразив в нем ту же заведомо ложную информацию. "Допущенная экспертом халатность <...> повлекло несвоевременное возбуждение уголовного дела по факту убийства, которое до настоящего времени остается нераскрытым", - пояснили в Генпрокуратуре.