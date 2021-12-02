Власти заявили, что маслянистая пленка в акватории Волги практически не подлежит сбору

АСТРАХАНЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Маслянистая пленка, образовавшаяся в акватории Волги, не подлежит сбору и утилизации, идет оценка ситуации, сообщили ТАСС в четверг в Администрации морских портов Каспийского моря.

Информация о загрязнении акватории Волги (рукав "Городской") радужно-маслянистой пленкой поступила 2 декабря. Согласно сообщению ГУ МЧС по Астраханской области, площадь загрязнения составляет около 3 тыс. кв. м.

"Информация [по площади] очень сильно преувеличена, и практически все, что там было видно, это не подлежит утилизации и не подлежит сбору. <...> На мониторинг выехали специалисты Морспасслужбы, которые квалифицированную дают оценку по состоянию пятна, необходимости удаления. Источник загрязнения не определен", - сообщил собеседник агентства.

Как рассказал ТАСС и.о. астраханского межрайонного природоохранного прокурора Зариф Шамшутдинов, по факту инцидента проводится проверка, устанавливается источник загрязнения акватории, специалисты Росприроднадзора по региону произвели отборы проб на месте ЧП.

Как сообщается на сайте Южной транспортной прокуратуры, Астраханская транспортная прокуратура проводит проверку по факту обнаружения нефтяного пятна в акватории Волги, по итогу которой дадут оценку исполнения требований законодательства.

Официальными комментариями Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям по итогам проведенной проверки ТАСС не располагает, в адрес организации направили официальный запрос.