СК возбудил дело на следователя из Томской области, получившего взятку

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении следователя из Томской области, получившего взятку в особо крупном размере. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе СК.

"Первым заместителем председателя СК возбуждено уголовное дело в отношении руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Томской области Сергея Арефьева. Он подозревается в получении через посредника взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В СК сообщили, что при непосредственной передаче взятки 2 декабря задержали посредника следователя, а потом и Арефьева. "Им планируется предъявить обвинения. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК.

По версии следствия, в производстве следователя возглавляемого Арефьевым отдела находилось уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством одной из местных компаний. "Желая получить взятку за его прекращение, Арефьев нашел посредника, который довел эту информацию до учредителя юридического лица", - сообщили в СК. Также Арефьев сам встречался с исполнительным директором компании и требовал передачи ему взятки в особо крупном размере. Учредитель коммерческой организации обратился в правоохранительные органы, дальнейшие переговоры о дате и времени передачи взятки происходили под контролем правоохранителей.

"Следственный комитет в очередной раз подтверждает свое твердое намерение жестко пресекать все факты коррупции в государственных и правоохранительных органах, особое внимание при этом уделяя чистоте своих рядов, невзирая ни на какие чины и должности. Это принципиальная позиция руководства Следственного комитета", - заключили в СК.