Горноспасатели подняли из шахты "Листвяжная" тела еще трех погибших

ТАСС, 2 декабря. Тела еще трех шахтеров, погибших при аварии на шахте "Листвяжная", подняты на поверхность.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Отделениями ВГСЧ МЧС России транспортированы на поверхность тела еще трех человек. Работы продолжаются", - сказали в ведомстве.

Таким образом, в четверг после возобновления поисковой операции удалось поднять на поверхность тела пяти человек.

В общей сложности за время после аварии на шахте были подняты тела 16 человек, ведутся поиски еще 35 погибших.

Губернатор региона Сергей Цивилев сообщил, что тело одного из поднятых из шахты "Листвяжная" погибших пока не могут опознать.

"Отделения ВГСЧ продолжают подъем ранее обнаруженных тел шахтеров. Подняты еще три тела: Капленко А. Г. (предварительные данные по номеру головного светильника), Ковалев О. Ф. (предварительные данные по номеру головного светильника). Третье тело - без опознавательных знаков, в настоящий момент тело не опознано", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора.

В новость была внесена правка (17:47 мск) - повторяется с уточнением цифры в третьем абзаце.