Экс-замминистра просвещения Марине Раковой предъявили новое обвинение в мошенничестве

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Следователи предъявили третье обвинение в мошенничестве бывшему заместителю министра просвещения России Марине Раковой, ущерб по новому эпизоду составил более 9 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-центре МВД России.

"Сегодня следователем следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве бывшему заместителю министра просвещения РФ Марине Раковой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - сказали в пресс-центре.

По версии следствия, в 2017 году Ракова, являясь генеральным директором ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", вступила в сговор с исполняющим обязанности генерального директора фонда Максимом Инкиным, его сообщниками, а также Артуром Стеценко. Фигуранты заключили между ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" и Стеценко подложные трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним. Следствием выявлен факт необоснованной выплаты указанному сотруднику бюджетных денег в период с июля 2017 по ноябрь 2018 года.

"Согласно документам, Стеценко поручалось выполнение работ в течение установленной продолжительности рабочего дня за ежемесячный оклад, а также проведение дополнительных работ за дополнительную плату. В действительности трудовую деятельность в данном фонде он не осуществлял, работы для учреждения не проводил. Неосведомленные о противоправной деятельности фигурантов сотрудники бухгалтерии обеспечили перечисление принадлежащих фонду денежных средств в общей сумме более 9 млн рублей в качестве заработной платы и ежемесячных премий Артуру Стеценко. Таким образом, ежемесячный незаконный доход фигуранта составлял до 300 тыс. рублей", - сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что похищенными деньгами соучастники распорядились по собственному усмотрению, причинив ущерб ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" в особо крупном размере. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере выделено в отдельное производство из уголовного дела, возбужденного в отношении Марины Раковой, Сергея Зуева и иных лиц. Решением Тверского суда в настоящее время Стеценко арестован, возможные соучастники устанавливаются.

В октябре Раковой предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие полагает, что в 2019 году Ракова, которая тогда занимала пост замминистра, добилась выделения Фонду новых форм развития образования (гендиректором которого она была ранее) бюджетных средств для реализации государственных контрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего". Одним из подрядчиков организации стала "Шанинка". По версии правоохранительных органов, в итоге деньги были похищены Инкиным и двумя другими фигурантами дела. 19 ноября Раковой и замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгению Заку было предъявлено второе обвинение по эпизоду, связанному с фиктивным трудоустройством людей в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы. Фигуранты содержатся под стражей, никто из них вину не признает.