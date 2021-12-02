Генпрокуратура проверит шахты 10 угольных регионов России

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить шахты в 10 угледобывающих регионах РФ. Об этом он сообщил в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина по ситуации в угольной отрасли Кузбасса.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"С учетом многочисленности фактов несоблюдения законодательства мной принято решение о проведении масштабных проверок всех шахт в 10 угледобывающих регионах", - сказал он.

Под проверку попадут шахты в Коми, Якутии, Тыве, Приморском и Хабаровском краях, Самарской, Сахалинской, Ростовской, Челябинской областях и на Чукотке.

Прокуроры возбудили 25 административных дел в отношении руководства шахты "Листвяжная". "Помимо возбужденных уголовных дел прокурорами инициировано привлечение руководства шахты к административной ответственности и дисквалификация. Всего возбуждено 25 таких дел", - сказал Краснов.

Он отметил, что по каждому делу прокуратура добьется справедливого решения. Прокурорские проверки в связи с ЧП продолжаются. Кроме того, по указанию генпрокурора организованы проверки 43 шахт и 68 разрезов на Кузбассе. Их проводят 320 прокуроров с привлечением более 100 специалистов органов контроля.

"Поставлена задача, чтобы проводимые проверки не парализовали работу предприятий, а выявленные нарушения, по возможности, максимально быстро устранялись", - добавил генпрокурор. При этом результаты показывают, что повсеместно нарушаются требования законодательства о промышленной безопасности об охране и оплате труда, эксплуатируются неисправные системы пылеподавления, аэрогазового контроля. Не выполняются замеры уровня метана, а шахтеры не обеспечиваются средствами индивидуальной защиты и пожаротушения. "Разумеется, все это потребует правовой оценки и принятия необходимых мер для обеспечения безопасности", - сказал Краснов.

Так как многие из нарушений обусловлены снижением уровня квалификации инженеров, экспертов и контролеров, генпрокурором поручено проверить легитимность выданных дипломов и свидетельств. "Будет также дана оценка информации об аффилированности организаций по профессиональной подготовке специалистов с предприятиями угольной промышленности", - пояснил Краснов.