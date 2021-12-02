Путин: огульных обвинений при разбирательстве причин аварии на шахте в Кузбассе не будет

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал, что огульных обвинений при выяснении причин аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе не будет. При этом глава государства выразил недоумение, почему скрывались факты загазованности в шахте.

"Конечно, Следственный комитет, прокуратура будут с этим разбираться подробно, и никаких огульных обвинений, наездов, как в народе говорят, никто допускать не будет", - сказал Путин на совещании по ситуации в угольной отрасли Кузбасса.

"Но все-таки эти заявления, предварительный отчет о работе Следственного комитета, там говорится, что принимались систематические меры к сокрытию факта чрезмерной загазованности, фальсифицировались эти данные. Ведь кто-то это делал! Зачем? Чтобы побольше добыть и на экспорт отправить? Зачем? Результат-то какой? Трагический! Теперь все сидим и все головы опустили", - возмутился президент.

Глава государства на совещании зачитал фрагмент из отчета Следственного комитета по этому происшествию. "Мне соответствующий документ пришел из Следственного комитета, который работает в рамках возбужденного уголовного дела. Все не буду зачитывать, но ключевые вещи зачитаю. Причиной аварии стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты за производством работ по добыче угля, проводимых при повышенной загазованности метаном", - сказал Путин.

Продолжая зачитывать отчет СК, президент добавил, что "уполномоченными сотрудниками Ростехнадзора в нарушение требований законодательства о постоянном контроле над объектами первого класса опасности проверки на этот счет также не проводились, меры к приостановке не принимались". Кроме того, "установлено, что руководством шахты систематически принимались меры к сокрытию фактов чрезмерной загазованности метаном, результаты работы датчиков токсичных газов фальсифицировались, решения о допуске шахтеров и подрядчиков к работам принимались по датчику, установленному на поверхности, за пределами забоя шахты", указал глава государства.

Президент потребовал отчета руководства компании "СДС-Уголь", которой принадлежит шахта. Обращаясь к главе совета директоров организации Михаилу Федяеву, он спросил: "Михаил Юрьевич, совет директоров-то как-то следит за тем, что происходит в сфере безопасности, или только деньги считает?" А в ответ на слова гендиректора компании "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева Путин заверил, что "прокуратура и Следственный комитет дадут правовую оценку всем действиям всех должностных лиц". "Я услышал то, что вы сказали", - добавил он.