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В Тамбове силовики провели следственные мероприятия у замглавы администрации города

На момент публикации в пресс-службе УФСБ по Тамбовской области не смогли предоставить оперативный комментарий по проводимым следственным мероприятиям в отношении Юрия Зарапина

ТАМБОВ, 2 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы провели следственные мероприятия в кабинете заместителя главы администрации города Тамбова Юрия Зарапина. Информацию об этом ТАСС подтвердил врио главы Тамбова Максим Косенков.

"Сегодня, действительно, прошли следственные мероприятия в кабинете замглавы администрации города Тамбова Юрия Зарапина. Я был в курсе ситуации, меня об этом заранее уведомили", - сообщил Косенков.

Он подчеркнул, что Зарапин работает на посту замглавы мэрии Тамбова с января 2021 года. "При этом следственные действия проводились по событиям, которые происходили задолго до его назначения на этот пост и касаются его предыдущего места работы", - отметил Косенков.

На момент публикации в пресс-службе УФСБ по Тамбовской области не смогли предоставить оперативный комментарий по проводимым следственным мероприятиям в отношении Зарапина.

Юрий Зарапин в 2009 году начал работу в муниципальном учреждении Тамбова "Дирекция городских дорог" в должности ведущего инженера отдела капитального ремонта и проектирования, параллельно занимался преподавательской деятельностью. В 2015 году занял кресло генерального директора предприятия. В январе 2021 года был назначен заместителем главы Тамбова.

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