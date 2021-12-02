Суд в Москве продлил арест гражданскому супругу экс-замглавы Минпросвещения Раковой

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в четверг продлил арест гражданскому супругу бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой Артуру Стеценко по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Стеценко, обвиняемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") до 5 марта 2022 года", - сказали в суде.

Ранее в четверг стало известно о том, что Стеценко и Раковой было предъявлено обвинение по новому эпизоду.

По версии следствия, Ракова на должности главы "Фонда новых форм развития образования" вступила в сговор с исполняющим обязанности генерального директора фонда Максимом Инкиным, его сообщниками, а также Стеценко. Фигуранты заключили между ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" и Стеценко подложные трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним.

Следствием выявлен факт необоснованной выплаты мужу Раковой бюджетных денежных средств в период с июля 2017 по ноябрь 2018 год. Неосведомленные о противоправной деятельности фигурантов сотрудники бухгалтерии в обеспечили перечисление принадлежащих фонду денежных средств в общей сумме более 9 млн рублей в качестве заработной платы и ежемесячных премий Артуру Стеценко. Таким образом, ежемесячный незаконный доход фигуранта составлял до 300 тысяч рублей.

Уголовное дело, по которому проходят Ракова и ее муж, возбуждено по факту хищения мошенническим путем денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование". По делу были арестованы, кроме экс-замглавы Минпросвещения, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко, ректор "Шанинки" Сергей Зуев. Они содержатся под стражей, никто из них вину не признает. Еще одним фигурантом дела стала исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Она признала свою вину в хищении денег и была переведена под домашний арест.