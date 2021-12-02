Путин усомнился в качестве исполнения поручений, данных после аварии на "Распадской"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин усомнился в качестве исполнения поручений, данных после аварии на шахте "Распадская" в Кемеровской области.

"Вот справка из правительства как раз по поводу того, как исполнены поручения от 24 июня 2010 года (авария на шахте "Распадская" произошла в мае 2010 года - прим. ТАСС). Здесь по каждому пункту: исполнено, исполнено, исполнено. Нет ни одного пункта, где было бы написано "не исполнено" или "исполнено частично". Все исполнено", - сказал Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.

"Но я не могу не согласиться, совершенно очевидно, есть вопросы по поводу качества исполнения и вообще исполнения этих поручений", - продолжил президент, комментируя доклад члена центрального штаба ОНФ, председателя Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Ивана Мохначука.

На шахте "Распадская" в Междуреченске 8-9 мая 2010 года произошли два взрыва метана. В момент первого взрыва под землей находились 359 горняков, 276 были выведены на поверхность. Для проведения спасательных работ в шахту было направлено девять отделений горноспасателей - всего 54 человека. В это время произошел второй, более мощный взрыв, разрушивший наземные сооружения добывающего предприятия. Всего трагедия унесла жизни 91 человека, еще около 100 пострадали. Тела 11 погибших так и не были найдены. Восстановить добычу угля в полном объеме на "Распадской" удалось только в конце 2014 года.