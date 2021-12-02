Полиция оцепила улицу у штаб-квартиры ООН

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Усиленные наряды полиции прибыли на Первую авеню у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Перед зданием стоят несколько патрульных машин с включенными световыми сигналами, прибыл также микроавтобус с полицейскими в спецэкипировке и оружием.

Сотрудники правоохранительных органов не сообщают о причинах происходящего. Часть проезжей части перед зданием оцеплена.

По данным охраны, у одного из входов в штаб-квартиру, находится вооруженный мужчина. "Со стороны Первой авеню у одного из входов предположительно находится мужчина с оружием, он угрожает. Представители департамента безопасности ООН работают на месте и оценивают ситуацию", - сказал собеседник.

Штаб-квартира ООН закрыта на вход и выход. На Первую авеню прибыли сотрудники спецподразделения полиции. Служба безопасности ООН просит персонал и делегатов оставаться на своих местах ввиду "полицейской активности на 1-й авеню между 42-й и 43-й улицами".

Представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик в свою очередь заявил журналистам, что "угроза безопасности" пока сохраняется.