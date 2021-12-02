Экс-начальника цеха Смоленской АЭС приговорили к восьми годам колонии за взяточничество

ТАСС, 2 декабря. Суд признал виновным в получении взятки в 1,1 млн рублей бывшего начальника цеха Смоленской атомной электростанции и экс-депутата Десногорского городского совета Смоленской области, приговорив его к восьми годам заключения в колонии строгого режима. Об этом в четверг сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности подсудимого и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 2,2 млн рублей", - говорится в сообщении на сайте областной прокуратуры.

В пресс-службе отметили, что его признали виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере".

Начальника цеха Смоленской АЭС, депутата Десногорского горсовета арестовали в октябре 2018 года по подозрению в получении взятки в размере 1,1 млн рублей от директора подрядной организацией. Удалось установить, что он получил деньги за решение вопроса о приемке работ на объектах атомной станции, общей стоимостью более 100 млн рублей. Мужчину задержали при получении денег на веранде собственного дома сотрудники региональных управлений Следственного комитета и ФСБ России.