Прокуратура начала проверку после отравления четырех детей угарным газом в Магнитогорске

ТАСС, 2 декабря. Прокуратура начала проверку по факту несчастного случая в частном доме в Магнитогорске, в результате чего четверо детей отравились угарным газом. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

"Прокуратурой Орджоникидзевского района организована проверка в связи с произошедшим несчастным случаем в частном доме в Магнитогорске, в результате чего четверо несовершеннолетних детей получили отравление угарным газом", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что причиной отравления стало неосторожное обращение с печным отоплением. При проведении проверки ведомство оценит исполнение органами системы профилактики требований закона и полноту работы с многодетной семьей.