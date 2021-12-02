В Вологде вынесли приговор четырем криминальным авторитетам

ВОЛОГДА, 2 декабря. /ТАСС/. Вологодский городской суд вынес приговор четырем криминальным авторитетам, так называемым "смотрящим" по крупным городам Вологодской и соседней Архангельской областям. Все четверо признаны виновными по статье 210 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии"), сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

"Вологодский областной суд огласил приговор в отношении Алексея Антипенко, Валентина Журкина, Ираклия Кодуа, Игоря Синицына, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии"). Кроме того, Журкин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ ("Повторное управление автомобилем в состоянии опьянения"), п. "а" ч. 2 ст. 163 УК РФ и п. "а", "в" ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство группой лиц по предварительному сговору")", - говорится в сообщении.

Журкину назначено восемь лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии особого режима с дальнейшим ограничением свободы на один год, Антипенко - восемь лет и три месяца колонии особого режима с дальнейшим ограничением свободы на год, Синицыну - восемь лет колонии особого режима с ограничением свободы на год, Кодуа - восемь лет колонии строгого режима. С Журкина в счет возмещения материального ущерба потерпевшей суд взыскал 50 тыс. рублей.

По версии следствия, один из фигурантов, который не дожил до суда, прибыл в Череповец в 1995 году, имея неформальный криминальный статус так называемого "вора в законе". Он назначил четырех своих доверенных лиц так называемыми "смотрящими" по Вологде, Череповцу, Великому Устюгу и городу Котласу Архангельской области. Фигуранты длительное время собирали деньги, контролировали осужденных одной из вологодских колоний, участвовали в разрешении спорных ситуаций в преступной среде. Все были задержаны осенью 2019 года.