Спасатели будут вести работы по поиску тел шахтеров "Листвяжной" в Кузбассе круглосуточно

ТАСС, 2 декабря. Спасатели круглосуточно будут вести работы по поиску и подъему тел погибших в результате аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

Об этом сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян в интервью RTVI.

"Мы сделаем некую паузу для перевентиляции воздуха, но мы будем работать круглосуточно по поиску и подъему тел", - сказал он.

Чуприян добавил, что в настоящее время концентрация метана в шахте 40%, это было достигнуто благодаря искусственному воздействию. "Мы повышали метан несколько часов. Концентрация от 4-16% - это концентрация взрыва, а то что выше - он гонит, но уже не взрывается", - добавил он.

По словам врио министра, каждые сутки утверждается план работы. Берутся пробы воздуха как внешние, так и внутренние. На основании проб уже принимаются управленческие решения.

Он также добавил, что в больницах остаются 12 спасателей, пострадавших на "Листвяжной", 16 выписаны.

"В настоящее время в стационарах в медицинских учреждениях находятся 12 спасателей. А 16 уже выписаны на амбулаторное лечение, то есть они находятся дома. Таким образом, 28 спасателей обратились за помощью", - сказал он.