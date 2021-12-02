Из самарской колонии строго режима сбежал заключенный

САМАРА, 2 декабря. /ТАСС/. Заключенный, осужденный по ст. 226 ч. 1 УК РФ ("Хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств"), сбежал из исправительной колонии №6 строгого режима в Самарской области, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального УФСИН.

"02.12.2021 из исправительной колонии №6 УФСИН России по Самарской области с выводного объекта совершил побег осужденный Гайфутдинов Радик Тальгатович. На место чрезвычайного происшествия немедленно выехало руководство УФСИН России по Самарской области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что организованы мероприятия в соответствии с планом действий личного состава при чрезвычайных обстоятельствах. Налажено взаимодействие с областными и территориальными ОВД по розыску и задержанию осужденного. Оперативная обстановка в исправительной колонии №6 контролируемая.

Уточняется, что Гайфутдинов 1979 года рождения был признан виновным по ч.1 ст. 226 УК РФ и приговорен к лишению свободы на пять лет и 10 месяцев.

ИК-6 расположена в поселке Управленческий городского округа Самара.