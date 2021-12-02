Полиция задержала вооруженного мужчину у штаб-квартиры ООН

ООН, 2 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали вооруженного мужчину у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Об этом ТАСС сообщил в четверг представитель полиции на месте происшествия.

По его словам, "мужчина задержан, угроза общественности отсутствует". Представитель полицейского управления уточнил, что пострадавших в результате инцидента нет.

В свою очередь сотрудник службы безопасности ООН сообщил ТАСС, что "операция завершена". В Twitter полицейского управления города отмечается, что посторонним следует избегать района происшествия, несмотря на задержание вооруженного мужчины.

В четверг, как сообщил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, неизвестный мужчина пытался проникнуть на территорию штаб-квартиры всемирной организации, вооружившись дробовиком. Полиция оцепила прилегающие улицы, на место прибыли сотрудники спецподразделений. По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, белый мужчина в возрасте около 60 лет угрожал покончить с собой, полицейские убеждали его сдаться. По словам представителя генсека ООН, мужчина никак не связан с организацией, его мотивы неизвестны.