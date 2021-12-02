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В Петербурге загорелось здание на площади 300 кв. м

Пожару присвоен номер 1БИС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в здании в Пушкинском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

"2 декабря в 20:11 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Пушкинский район, Саперная улица, дом 65А. Происходит горение в шести боксах на площади 300 кв. м. Внутри находятся 3 грузовых автомобиля марки "Фрэдлайнер", горят по всей площади", - говорится в сообщении.

В 21:22 мск пожару присвоен номер 1БИС. Сведений о пострадавших не поступало. К ликвидации пожара привлечены пять единиц спецтехники и 23 человека личного состава.

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