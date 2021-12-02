СК посмертно предъявил обвинения в убийствах националисту Марцинкевичу

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет РФ посмертно предъявил обвинение в трех убийствах националисту Максиму Марцинкевичу. Об этом ТАСС сообщил адвокат Алексей Михальчик, представляющий интересы отца обвиняемого, Сергея.

"Сергей Марцинкевич стал представителем своего сына Максима. В четверг его вызвали в Следственный комитет и завили о том, что Марцинкевич является обвиняемым по меньшей мере в трех убийствах. Ему было предложено подписать согласие о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, т. е. в связи со смертью лица, подлежащего уголовной ответственности. От этого мой доверитель категорически отказался, он хочет добиваться дальнейшего расследования этого преступления", - рассказал собеседник агентства.

По словам Михальчика, Сергей Марцинкевич рассчитывает с помощью процесса по делу сына привлечь внимание к обстоятельствам его смерти, а кроме того, уверен в его невиновности. "Любое сомнение в виновности обвиняемого трактуются в его пользу. В нашем случае основанием для обвинений стали явки с повинной которые написал Максим в красноярской колонии. Мы считаем, что они были написаны под пытками. Более того, после смерти Максима у него во рту нашли записку, где он заявляет, что оговорил себя под воздействием пыток", - сказал адвокат.

"С учетом резонанса этого дела полагаю, что в суде оно будет слушаться с участием присяжных заседателей", - заключил адвокат.

В декабре 2020 года в Москве, Сочи и Тюмени были задержаны шестеро предполагаемых соучастников Марцинкевича, причастных к серии совершенных в начале 2000-х годов убийств: Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев (Мышкин), Алексей Гудилин, Семен Токмаков. Им предъявлены обвинения в совершении организованной группой убийств двух и более лиц по мотивам национальной ненависти и вражды. Все задержанные стали обвиняемыми на основании показаний Марцинкевича, которые он дал в колонии в Красноярском края. Сам он до своей смерти оставался свидетелем по данному делу. сейчас же он стал обвиняемым.

Тело Марцинкевича обнаружили утром 16 сентября 2020 года в камере СИЗО № 3 ГУ ФСИН России по Челябинской области. Предварительная причина смерти - суицид. По данным СК, смерть не носит криминального характера, но его родственники подвергают эту версию сомнению. По данным независимой экспертизы, на теле националиста после его смерти были найдены следы пыток. После смерти Марцинкевича были арестованы несколько человек, по делам которых он давал свидетельские показания.