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Землетрясение магнитудой 4,9 произошло рядом с японской горой Фудзи

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало

ТОКИО, 3 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в пятницу недалеко от горы Фудзи. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.

Эпицентр подземных толчков находился в префектуре Яманаси рядом с городом Оцуки. Очаг залегал на глубине примерно 20 км. Угроза цунами не объявлялась.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки ощущались в ряде префектур на востоке Японии, включая Токио и Канагаву.

Ночью в этом же месте произошло еще два землетрясения магнитудой 4,1 и 3,6. Последний раз подобная сейсмическая активность была зафиксирована в этом районе Японии в 2012 году.

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