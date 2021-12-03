Землетрясение магнитудой 4,9 произошло рядом с японской горой Фудзи

ТОКИО, 3 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в пятницу недалеко от горы Фудзи. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.

Эпицентр подземных толчков находился в префектуре Яманаси рядом с городом Оцуки. Очаг залегал на глубине примерно 20 км. Угроза цунами не объявлялась.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки ощущались в ряде префектур на востоке Японии, включая Токио и Канагаву.

Ночью в этом же месте произошло еще два землетрясения магнитудой 4,1 и 3,6. Последний раз подобная сейсмическая активность была зафиксирована в этом районе Японии в 2012 году.