{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Два землетрясения магнитудой до 4,8 произошли в Сахалинской области

Угрозу цунами не объявляли

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Сейсмологи в пятницу утром зарегистрировали в водной акватории Сахалинской области два землетрясения магнитудой до 4,8. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 4,8 произошло рядом с южной группой Курильских островов. Глубина очага составила 27 км. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло рядом с южной оконечностью Сахалина, глубина очага - 300 километров", - рассказали в филиале.

По данным сейсмологов, местные жители подземных толчков не ощутили. Угрозу цунами не объявляли.

Теги
РоссияСахалинская область
Рейсы на север Хабаровского края задержаны из-за непогоды
Также задерживается рейс из Хабаровска до Николаевска-на-Амуре, который должен был отправиться 1 декабря
Читать полностью