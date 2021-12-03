Два землетрясения магнитудой до 4,8 произошли в Сахалинской области

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Сейсмологи в пятницу утром зарегистрировали в водной акватории Сахалинской области два землетрясения магнитудой до 4,8. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 4,8 произошло рядом с южной группой Курильских островов. Глубина очага составила 27 км. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло рядом с южной оконечностью Сахалина, глубина очага - 300 километров", - рассказали в филиале.

По данным сейсмологов, местные жители подземных толчков не ощутили. Угрозу цунами не объявляли.