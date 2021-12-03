Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на высоту 4 км

ТАСС, 3 декабря. Вулканологи в пятницу утром зафиксировали на вулкане Карымском на Камчатке пепловые выбросы высотой до 4 километров. Об этом сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"При отдельных взрывах пепел поднимался на высоту 3,5-4 км над уровнем моря", - говорится в сообщении на сайте.

По информации вулканологов, шлейф пепла распространился к востоко-северо-востоку от вулкана на расстояние 96 км.

Для вулкана установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что он проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.

Вулкан Карымский - один из самых активных вулканов на Камчатке, его высота достигает почти 1 500 м. Он расположен в 115 км от Петропавловска-Камчатского.