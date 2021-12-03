Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на западе Японии

ТОКИО, 3 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в пятницу в западной части основного японского острова Хонсю, угрозы цунами нет. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.

Эпицентр подземных толчков находился на побережье в северной части префектуры Вакаяма. Очаг залегал на глубине примерно 20 км. Из-за землетрясения произошло срабатывание экстренной системы оповещения для жителей Вакаямы.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки ощущались в соседних префектурах Осака, Нара, Миэ.