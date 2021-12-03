В Приамурье погиб ребенок при взрыве котла отопления

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Следователи в Амурской области возбудили уголовное дело по факту гибели 11-летнего ребенка при взрыве твердотопливного котла отопления. Рассматривается версия о неправильной эксплуатации оборудования, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"В городе Свободном при эксплуатации твердотопливного котла отопления произошел его разрыв, в результате чего 11-летний мальчик получил не совместимые с жизнью повреждения. По данному факту следственным отделом по городу Свободный следственного управления СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

После осмотра места происшествия рассматриваются версии о неправильной эксплуатации котла отопления и нарушениях, допущенных при его монтаже.

Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до двух лет.