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В Приамурье погиб ребенок при взрыве котла отопления

По факту гибели следователи возбудили уголовное дело, рассматривается версия о неправильной эксплуатации оборудования

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Следователи в Амурской области возбудили уголовное дело по факту гибели 11-летнего ребенка при взрыве твердотопливного котла отопления. Рассматривается версия о неправильной эксплуатации оборудования, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"В городе Свободном при эксплуатации твердотопливного котла отопления произошел его разрыв, в результате чего 11-летний мальчик получил не совместимые с жизнью повреждения. По данному факту следственным отделом по городу Свободный следственного управления СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

После осмотра места происшествия рассматриваются версии о неправильной эксплуатации котла отопления и нарушениях, допущенных при его монтаже.

Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до двух лет.

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РоссияАмурская область
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