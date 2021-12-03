На шахте "Листвяжной" продолжается поиск тел 15 шахтеров

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Спасатели установили местонахождение 12 погибших шахтеров и двух горноспасателей на шахте "Листвяжной" в Кузбассе, поиск тел 15 шахтеров продолжается. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"За прошедшие сутки отделения ВГСЧ МЧС России транспортировали на поверхность 11 погибших шахтеров. В настоящее время известно местонахождение 12 шахтеров и 2 горноспасателей, поиск 15 шахтеров продолжается", - сказали в пресс-службе.

В общей сложности после аварии подняты тела 22 человек. Всего погиб 51 человек.

В МЧС добавили, что отделения горноспасателей производят разведку необследованных участков горных выработок, а также продолжают поиск погибших шахтеров и поднимают их на поверхность. "Сегодня продолжатся мероприятия по проветриванию аварийных участков, что позволит нарастить темп поисков погибших шахтеров и ускорить ликвидацию последствий аварии на шахте", - добавили в ведомстве.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошло 25 ноября и стало причиной гибели 46 горняков и пяти горноспасателей. По факту случившегося возбуждены два уголовных дела - о нарушении промышленной безопасности и халатности. Арестованы пять человек: директор шахты, его заместитель, начальник участка, на котором произошло ЧП, и два сотрудника Ростехнадзора, которые проводили проверки на предприятии.

Врио главы МЧС Александр Чуприян ранее заявил, что спасатели круглосуточно будут вести работы по поиску и подъему тел погибших в результате аварии. Он подчеркивал, что каждые сутки утверждается план работы, берутся пробы воздуха как внешние, так и внутренние, на основании проб уже принимаются управленческие решения.