В якутском селе 10 человек отравились выхлопными газами

ЯКУТСК, 3 декабря. /ТАСС/. Отравление выхлопными газами произошло в Намском районе Якутии, предположительно, отравились 10 человек, в том числе шесть детей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального управления МЧС России про Якутии.

"3 декабря от дежурного ЕДДС Намского района в ЦУКС ГУ МЧС России по Якутии поступила информация о том, что в селе Тюбя произошло отравление, предположительно, выхлопными газами 10 человек, в том числе шести детей", - говорится в сообщении.

К месту происшествия отправилась следственно-оперативная группа в составе пяти человек и одной единицы техники. По данным ведомства, шесть человек помещены в реанимационное отделение.

Как сообщил ТАСС главный врач Намской центральной районной больницы Ариан Сергеев, вызов поступил ночью. "В стационар ЦРБ были привезены девять пострадавших, они госпитализированы. Из них шесть детей и трое взрослых", - сказал Сергеев. Состояние у четырех детей и одного взрослого оценивается как средней степени тяжести, у остальных удовлетворительное. Рассматривается вопрос перевода четверых детей, чье состояние оценивается как средней степени тяжести, в Якутск.

По данным пресс-службы прокуратуры Якутии, предварительно установлено, что все пострадавшие проживают в одном частном доме, где при аварийном отключении электроэнергии был подключен бензогенератор, в результате выхлопов которого произошло отравление угарным газом. Организована проверка. "В ходе проверки прокуратура даст оценку причинам и условиям, способствовавшим данному происшествию, обеспечению законодательства об электроэнергетике и другим вопросам", - добавили в прокуратуре.