Жителя Бурятии приговорили к пяти годам колонии за нападение с целью грабежа на детей

УЛАН-УДЭ, 3 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил жителя Бурятии к пяти годам лишения свободы в колонии особого режима за разбойное нападение с целью грабежа на малолетних девочек в Улан-Удэ. Об этом сообщили в пятницу в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"Осужден местный житель за разбойное нападение на малолетних детей. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 УК РФ ("Разбой")", - говорится в сообщении.

Преступление было совершено в июле 2021 года, в вечернее время. Проходя по железнодорожному мосту через реку Уда, мужчина напал на двух девочек 2009 года рождения, нанося им удары. " <...> После этого он потребовал от потерпевших передать ему ценные вещи. Испугавшись, одна из потерпевших передала ему золотые серьги, стоимостью свыше 6 тыс. рублей", - рассказали в ведомстве.

После этого мужчина попытался скрыться с места преступления, но не смог: двое очевидцев, проходивших по мосту, услышали детские крики и задержали преступника. После этого они передали его сотрудникам транспортной полиции.