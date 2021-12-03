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Пожар на площади 800 кв. м в здании в Пушкинском районе Петербурга потушили

В тушении огня были задействованы 23 человека и пять единиц спецтехники

ТАСС, 3 декабря. Пожар в здании в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, которое загорелось в четверг вечером, ликвидирован. Его площадь составила 800 кв. м, пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС по городу.

"В 03:40 (мск) пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Пожар произошел в шести боксах на площади 800 кв. м, огнем уничтожены сгораемые части трех грузовых автомобилей марки "Фредлайнер". В 21:22 мск пожару был присвоен дополнительный номер 1 1БИС, в 23:00 мск пожар локализован. В тушении огня были задействованы 23 человека и пять единиц спецтехники.

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