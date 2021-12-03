Четыре человека пострадали при столкновении трех машин на трассе в Москве

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Три машины столкнулись на трассе в Москве, в результате пострадали четыре человека. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"На 8-м километре автодороги Звенигород - Акинино - Немчинова Гора, по направлению в сторону области, произошло столкновение трех единиц транспорта. По предварительным данным, пострадали четыре человека", - сказали в пресс-службе.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Движение на данном участке затруднено.