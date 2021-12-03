В Волгоградской области возбудили дело по факту похищения людей

ВОЛГОГРАД, 3 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении двух жителей города Волжского Волгоградской области. Их подозревают в вымогательстве, похищении людей с применением насилия, сообщила в пятницу старший помощник руководителя следственного управления СК России по Волгоградской области Дарья Буянова.

"Следственным отделом по городу Волжский следственного управления СК РФ по области возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство в составе группы лиц по предварительному сговору с применением насилия в целях получения имущества в особо крупном размере"), ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору с применением насилия")", - сказала она.

По данным следствия, подозреваемые похитили двух мужчин из Волгограда, отобрав у них средства связи, поместили их в гостиницу в Волжском и лишили возможности свободно передвигаться. За освобождение злоумышленники потребовали у своих жертв 28 млн рублей. Свои требования они сопровождали применением физической силы, добавила Буянова. Подозреваемые задержаны.