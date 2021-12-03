В Сальвадоре в авиакатастрофе погибли три человека

МЕХИКО, 3 декабря. /ТАСС/. Три человека погибли в авиакатастрофе военного самолета, которая произошла в четверг в Сальвадоре, среди погибших - Херардо Антонио Мерино - сын министра обороны страны Рене Франсиса Мерино Монроя. Об этом говорится в правительственном сообщении, размещенном на странице Минобороны страны в Twitter.

"Президент Найиб Букеле и первая леди Габриэла де Букеле выражают сожаление в связи с гибелью [Карлоса] Родриго Эскобара, Херардо Антонио Мерино и [Сантоса Элиаса] Серрано Минеро <...> во время выполнения поисково-спасательной операции. Выражаем самые искренние соболезнования членам их семей", - говорится в сообщении.

Самолет пропал с радаров в тот момент, когда осуществлял полет в прибрежной зоне страны, по предварительным данным, возле берегов департамента Ла-Пас. Тела погибших и обломки самолета были обнаружены в ходе поисково-спасательной операции на месте крушения.