Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Дагестане

ТАСС, 3 декабря. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло поздно вечером в четверг на территории Дагестана. Об этом сообщается на сайте Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение произошло 2 декабря в 22:56 (мск) в районе Восточный Кавказ. Широта - 42.99, долгота - 47.06, Ms -, mb 4.2", - говорится в сообщении геофизической службы РАН.

Согласно представленным данным, очаг подземных толчков залегал на глубине 5 км.

Как уточнила ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МЧС по республике Тамила Газимагомедова, пострадавших и разрушений нет. Жалоб от населения не поступали.

"В 03:00 от дежурного сейсмостанции РАН Понамаревой Н. Л. поступила информация о том, что в районе с. Учкент Кумторкалинского района произошло сейсмособытие магнитудой 4.3, класс 11.5, на глубине 10 км", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.