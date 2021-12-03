{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Подросток погиб после конфликта в школе в Комсомольске-на-Амуре

Возбуждено уголовное дело

ХАБАРОВСК, 3 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели подростка в школе в Комсомольске-на-Амуре после конфликта с другим учеником. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"По имеющимся данным, смерть подростка наступила 3 декабря 2021 в дневное время в помещении школы после конфликта с другим учащимся", - сказали в управлении. Возбуждены два уголовных дела по ч. 4 ст. 111 ("Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть") и ч. 2 ст. 293 ("Халатность") УК РФ.

Следователи назначили экспертизы, допрашиваются учащиеся и администрация школы, проводятся следственные и процессуальные действия, направленные установление обстоятельств произошедшего.

Теги
РоссияХабаровский край
Бизнесмена Левчугова задержали по делу одного из руководителей томского управления СК
По словам источника в правоохранительных органах, меру пресечения предпринимателю изберет Басманный суд Москвы
Читать полностью