Подросток погиб после конфликта в школе в Комсомольске-на-Амуре

ХАБАРОВСК, 3 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели подростка в школе в Комсомольске-на-Амуре после конфликта с другим учеником. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"По имеющимся данным, смерть подростка наступила 3 декабря 2021 в дневное время в помещении школы после конфликта с другим учащимся", - сказали в управлении. Возбуждены два уголовных дела по ч. 4 ст. 111 ("Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть") и ч. 2 ст. 293 ("Халатность") УК РФ.

Следователи назначили экспертизы, допрашиваются учащиеся и администрация школы, проводятся следственные и процессуальные действия, направленные установление обстоятельств произошедшего.