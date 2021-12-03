На Алтае пьяный подросток устроил ДТП на угнанной машине и сбил пешехода

ТАСС, 3 декабря. Сотрудники полиции задержали шестнадцатилетнего подростка, который, нарушая правила дорожного движения на угнанной машине, сбил пешехода в Горно-Алтайске. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестный уехал на его иномарке. В районе был введен план "Перехват". "Сотрудники Госавтоинспекции установили, что злоумышленник, двигаясь в сторону села Майма, создавал аварийные ситуации, проезжал на запрещающий сигнал светофора, не соблюдал дистанцию и стал виновником ДТП. Продолжив движение, угонщик выехал на тротуар и сбил пешехода", - сказала Волк.

На место происшествия полицейские вызвали медиков, а потом продолжили преследование нарушителя. Водитель на неоднократные требования сотрудников полиции остановить машину не реагировал и создавал угрозу для жизни и здоровья других участников дорожного движения. "В селе Озерное инспекторам удалось задержать правонарушителя. Им оказался шестнадцатилетний подросток. Проведенное исследование подтвердило, что он находился в состоянии алкогольного опьянения", - добавила представитель МВД.

Возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения"), санкция данной статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы. Кроме того, в отношении задержанного составлены протоколы об административных правонарушениях по нескольким статьям КоАП РФ.