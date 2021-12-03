Суд оштрафовал экс-министра природных ресурсов Приамурья по делу о превышении полномочий

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Благовещенский городской суд приговорил к штрафу в размере 450 тыс. рублей экс-министра природных ресурсов Амурской области Сергея Маху, обвиняемого в совершении преступлений по двум статьям. Об этом в пятницу ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

В отношении Сергея Маху было возбуждено уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 169 УК РФ "Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности" и ч. 2 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий".

"По совокупности всех преступлений подсудимый лишен права занимать определенные должности на три года. Кроме того, ему назначено два штрафа на сумму 100 и 350 тыс. рублей", - сказал собеседник ТАСС.

В прокуратуре Амурской области подтвердили факт вынесения приговора Маху. "У гособвинения есть 10 дней на проверку законности приговора и его обжалование", - сказали ТАСС в надзорном органе.

Маху занимал пост министра природных ресурсов Амурской области с 2018-го до конца 2020 года. Ранее он занимал пост вице-президента крупнейшего частного российского банка, работал на руководящих постах в коммерческих структурах. Возглавлял отдел лицензирования твердых полезных ископаемых в Федеральном агентстве по недропользованию.